RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в воскресенье, 8 сентября, около дома №49 по улице Гоголя сгорела электроподстанция. Фото с места происшествия опубликованы в группе «
Как отметил автор сообщения, из-за пожара в доме отключили свет и воду.
«Горсети утверждают, что подстанция не передана застройщиком, УК не чем не помогает. 400 квартир в бедственном положении», — говорится в сообщении.
Фото Евгения Распутина
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге построят новый храм
|
cледующая новость →Стали известны итоги выборов в Дядьковском сельском поселении
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.