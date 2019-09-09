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9:55, 9 сентября 2019 467
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На улице Гоголя сгорела электроподстанция — соцсети

На улице Гоголя сгорела электроподстанция — соцсети

Вечером в воскресенье, 8 сентября, около дома №49 по улице Гоголя сгорела электроподстанция. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как отметил автор сообщения, из-за пожара в доме отключили свет и воду.

«Горсети утверждают, что подстанция не передана застройщиком, УК не чем не помогает. 400 квартир в бедственном положении», — говорится в сообщении.

Фото Евгения Распутина


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