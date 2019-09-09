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На парковке у «Рязань-1» убрали шлагбаумы. Фотографии открытого въезда на территорию вокзала сфотографировали в понедельник, 9 сентября.
Напомним, 4 сентября мэрия опубликовала постановление, согласно которому парковка около «Рязани-1» вновь
Информация о работе парковки уточняется.
В середине августа все парковочное оборудование с территории у вокзала
Парковка у вокзала «Рязань-1» стала полностью
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.