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На Московском шоссе прорвало канализацию. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».
Перекресток Московского и Михайловского шоссе затопило водой.
Это уже не первый случай в этом году — канализацию ранее
Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. Повреждения получили
Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. Повреждения получили три машины.
В соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.