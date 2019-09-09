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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 8 сентября, на фестивале молодых кинематографистов в поселке Мясной выиграл фильм «Белая мама». Об этом
В рамках закрытия Тарковских чтений молодой режиссер Зося Родкевич получила денежную премию за фильм «Белая мама». Зрители прослушали лекции философов, продюсеров, художников и режиссеров перед домом известного режиссера.
«Прекрасно, что в наш век сохранились на земле такие чудесные места, как поселок Мясной. Четыре дня, проведенные здесь, для меня как большой глоток свежего и чистого воздуха», — рассказала режиссер Наталья Кончаловская.
Напомним, в мастер-классах
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