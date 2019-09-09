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12:14, 9 сентября 2019 236
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На фестивале молодых кинематографистов в поселке Мясной выиграл фильм «Белая мама» 1

На фестивале молодых кинематографистов в поселке Мясной выиграл фильм «Белая мама»

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 8 сентября, на фестивале молодых кинематографистов в поселке Мясной выиграл фильм «Белая мама». Об этом написал ИД «Пресса».

В рамках закрытия Тарковских чтений молодой режиссер Зося Родкевич получила денежную премию за фильм «Белая мама». Зрители прослушали лекции философов, продюсеров, художников и режиссеров перед домом известного режиссера.

«Прекрасно, что в наш век сохранились на земле такие чудесные места, как поселок Мясной. Четыре дня, проведенные здесь, для меня как большой глоток свежего и чистого воздуха», — рассказала режиссер Наталья Кончаловская.

Напомним, в мастер-классах приняли участие 20 человек, прошедших отбор Международного центра Тарковского.


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