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19:20, 9 сентября 2019 98
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Рязанцы намолотили два миллиона тонн зерна

Рязанцы намолотили два миллиона тонн зерна

Рязанцы намолотили два миллиона тонн зерна. Губернатор Николай Любимов поздравил аграриев с этим показателем, сообщил сайт правительства.

Глава области поблагодарил «за самоотверженный труд и преданность делу» комбайнеров, механизаторов, водителей, агрономов и руководителей хозяйств. Любимов отметил, что этот год был не самым простым из-за погоды, но успешным по урожаю.

Отмечается, что до этого аграриям региона удавалось добиться такого показателя только три раза.


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