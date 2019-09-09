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Рязанцы намолотили два миллиона тонн зерна. Губернатор Николай Любимов поздравил аграриев с этим показателем,
Глава области поблагодарил «за самоотверженный труд и преданность делу» комбайнеров, механизаторов, водителей, агрономов и руководителей хозяйств. Любимов отметил, что этот год был не самым простым из-за погоды, но успешным по урожаю.
Отмечается, что до этого аграриям региона удавалось добиться такого показателя только три раза.
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