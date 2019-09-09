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11:24, 9 сентября 2019 217
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Хабаровчанин открыл в Рязани интернет-магазин с «синтетикой» под видом похоронной конторы

Хабаровчанин открыл в Рязани интернет-магазин с «синтетикой» под видом похоронной конторы

Хабаровчанин открыл в Рязани интернет-магазин с «синтетикой». Мужчина дал ему название известной похоронной конторы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Организатор незаконного бизнеса рекламировал свои услуги через мессенджер. Для распространения наркотиков он в интернете нашел 27-летнего «курьера», которого ранее судили за фальшивомонетничество.

У хозяина магазина при досмотре изъяли сверток с шестью граммами «синтетики» и пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что носил при себе оружие на случай нападения конкурентов или наркоманов, которые выслеживают курьера.

Злоумышленников взяли под стражу. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц»). Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что 29-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Хабаровска переехал в Рязань под влиянием родителей. Как уточнили в пресс-службе, они «надеялись оторвать мужчину от негативной среды, в которой он вращался».


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