Хабаровчанин открыл в Рязани интернет-магазин с «синтетикой» под видом похоронной конторы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Хабаровчанин открыл в Рязани интернет-магазин с «синтетикой». Мужчина дал ему название известной похоронной конторы,
Организатор незаконного бизнеса рекламировал свои услуги через мессенджер. Для распространения наркотиков он в интернете нашел 27-летнего «курьера», которого ранее судили за фальшивомонетничество.
У хозяина магазина при досмотре изъяли сверток с шестью граммами «синтетики» и пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что носил при себе оружие на случай нападения конкурентов или наркоманов, которые выслеживают курьера.
Злоумышленников взяли под стражу. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц»). Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что 29-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Хабаровска переехал в Рязань под влиянием родителей. Как уточнили в пресс-службе, они «надеялись оторвать мужчину от негативной среды, в которой он вращался».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью «Ниссан» улетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бок
|
cледующая новость →Под Липецком легковушка столкнулась с «Нивой», есть погибший
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.