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14:54, 9 сентября 2019 121
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Федеральное СМИ рассказало о рязанском маньяке, убивавшем фронтовиков и блокадников

Федеральное СМИ рассказало о рязанском маньяке, убивавшем фронтовиков и блокадников

Издание «Лента.ру» рассказало о рязанском маньяке, убивавшем фронтовиков и блокадников. Следователи так и не узнали, сколько человек стали жертвами Филиппа Кровавого.

Филипп Тюрин родился в крестьянской семье в 1910 году в деревне Сумерки (сейчас Рязанская область). Во время Великой Отечественной войны он попал на фронт, а затем получил ранение и отправился на лечение в Ленинград. После войны мужчина решил не возвращаться к родителям. Он стал извозчиком при заводе «Большевик», получил жилье.

«Как и почему простой работяга Тюрин превратился в одного из самых жестоких серийных убийц СССР — до сих пор остается загадкой», — отмечает «Лента.ру».

Маньяк искал жертв на небольших Смоленском и Предтеченском рынках. Он приглашал домой людей, которые хотели обменять вещи на еду. За одежду и патефоны убийца Тюрин предлагал новым знакомым картошку.

Следователи выяснили, что убивать мужчина начал весной 1945 года. По словам маньяка, от его рук погибли 29 человек. Тела он выбрасывал в Неву вместе с тяжестями, несколько трупов преступник спрятал на территории «Большевика».

Убийца орудовал топором. Следствие пришло к выводу, что перед убийством он связывал жертв, раздевал и укладывал в таз, чтобы после удара кровь стекала в таз, а не на пол.

«Следствие не исключало и сексуальный мотив: среди убитых было немало женщин, которых маньяк мог насиловать перед смертью. Впрочем, доказать последнее, как и приготовления к казни, следствие так и не смогло», — уточнили журналисты.

В итоге маньяка обвинили в 14 убийствах — по числу обнаруженных тел. Судебные слушания начались 4 мая 1947 года, вскоре Филиппа Кровавого приговорили к расстрелу с конфискацией имущества.

Фото из материалов уголовного дела


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