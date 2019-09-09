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Двое жителей Владимирской области пойдут под суд за кражу полутонны металла. Об этом сообщил
Сумма причиненного ущерба превысила 46 тысяч рублей.
Установлено, что в течение двух недель злоумышленники регулярно приезжали на автомобиле к месту, где находятся железнодорожные пути, и, используя гвоздодер, демонтировали более 80 металлических подкладок.
Впоследствии похищенное они сдали в пункт приема лома.
Подозреваемых задержали. Ими оказались 58-летняя местная жительница и ее 50-летний сожитель.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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