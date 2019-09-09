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14:45, 9 сентября 2019 98
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Двое жителей Владимирской области пойдут под суд за кражу полутонны металла

Двое жителей Владимирской области пойдут под суд за кражу полутонны металла

Двое жителей Владимирской области пойдут под суд за кражу полутонны металла. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Сумма причиненного ущерба превысила 46 тысяч рублей.

Установлено, что в течение двух недель злоумышленники регулярно приезжали на автомобиле к месту, где находятся железнодорожные пути, и, используя гвоздодер, демонтировали более 80 металлических подкладок.

Впоследствии похищенное они сдали в пункт приема лома.

Подозреваемых задержали. Ими оказались 58-летняя местная жительница и ее 50-летний сожитель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).


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