ДТП в тумане и единый день выборов. Обзор главных новостей за выходные, 7-8 сентября

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Минувшие выходные оказались богатыми на происшествия. Вспомним главные события минувшего уикенда.
В Рязани пьяный водитель
На Касимовском шоссе в лоб
Рязанцы потушили пожар в Фефеловом бору, который находится за микрорайоном Канищево. В выходные в соцсети
В Клепиковском районе водитель легковушки
В аварии под Пронском
В Рязани снова
В Канищеве 19-летний рязанец
В Рыбном
На пожаре в Спасском районе
К другим новостям. В воскресенье, 8 сентября, в Рязанской области
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В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.