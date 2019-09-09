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8:28, 9 сентября 2019 338
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ДТП в тумане и единый день выборов. Обзор главных новостей за выходные, 7-8 сентября

ДТП в тумане и единый день выборов. Обзор главных новостей за выходные, 7-8 сентября

Минувшие выходные оказались богатыми на происшествия. Вспомним главные события минувшего уикенда.

В Рязани пьяный водитель устроил аварию на парковке ТЦ.

На Касимовском шоссе в лоб столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали ребенок и два водителя.

Рязанцы потушили пожар в Фефеловом бору, который находится за микрорайоном Канищево. В выходные в соцсети появилось видео тушения.

В Клепиковском районе водитель легковушки сбил велосипедиста из-за сильного тумана. На Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля. На Северной окружной столкнулись две легковушки. В Сараевском районе пьяный водитель врезался в столб, погиб человек.

В аварии под Пронском пострадали шесть человек.

В Рязани снова загорелся склад около Южного промузла.

В Канищеве 19-летний рязанец упал с балкона и разбился насмерть.

В Рыбном прошел одиночный пикет против московского цирка шапито. В Рязанской области пропал шестидесятилетний житель Шацкого района.

На пожаре в Спасском районе пострадал мужчина.

К другим новостям. В воскресенье, 8 сентября, в Рязанской области прошел единый день голосования.

Самую большую явку зафиксировали в Селецком сельском поселении.

Больше четырехсот первокурсников рязанского училища ВДВ приняли присягу. И. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела ход ремонта общественных пространств и дворов.

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