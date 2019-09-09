ДТП с четырьмя автомобилями на Московском шоссе устроила пьяная рязанка

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Фото: УМВД по Рязанской области
ДТП,
Женщина на Kia Ria врезалась в остановившийся автомобиль Mazda 6 под управлением 36-летней рязанки. От удара машина врезалась во впереди стоящий Renault Sandero, который также врезался в Ford Focus, стоящий перед ним.
В ДТП пострадали пять человек: водитель Kia, 26-летняя водитель и 47-летняя пассажирка Renault, 38-летний пассажир и 10-летняя пассажирка Mazda.
Степень опьянения виновницы аварии составила 1,57 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В пресс-службе рязанского УМВД отметили, что это почти в десять раз выше допустимого уровня.
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