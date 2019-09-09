Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:01, 9 сентября 2019 680
 0    0

ДТП с четырьмя автомобилями на Московском шоссе устроила пьяная рязанка

ДТП с четырьмя автомобилями на Московском шоссе устроила пьяная рязанка

Фото: УМВД по Рязанской области

ДТП, произошедшее вечером в субботу, 7 сентября, на Московском шоссе, устроила пьяная 27-летняя рязанка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина на Kia Ria врезалась в остановившийся автомобиль Mazda 6 под управлением 36-летней рязанки. От удара машина врезалась во впереди стоящий Renault Sandero, который также врезался в Ford Focus, стоящий перед ним.

В ДТП пострадали пять человек: водитель Kia, 26-летняя водитель и 47-летняя пассажирка Renault, 38-летний пассажир и 10-летняя пассажирка Mazda.

Степень опьянения виновницы аварии составила 1,57 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В пресс-службе рязанского УМВД отметили, что это почти в десять раз выше допустимого уровня.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 2

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 276
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 978
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 656
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 370
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 216
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Форум