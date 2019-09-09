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До конца года во Владимирской области достроят дорогу «Доржево-Катраиха-Выселки». Об этом сообщил сайт регионального отделения партии «
Депутат от Суздальского района Вячеслав Картухин и глава администрации района Алексей Сараев проверили ход работ.
Это будет дорога в щебеночном исполнении протяженностью 5,2 километра, а ее стоимость составит более 80 миллионов рублей. В настоящее время дорога проложена до Катраихи, ведутся земляные работы, вынос коммуникаций, устройство водопропускных труб.
«Для этих населенных пунктов, для жителей это „дорога жизни“. Решение проблемы стоило достаточно больших усилий. И я рад, что на сегодняшний день этот вопрос решается», — подчеркнул Вячеслав Картухин.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.