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11:45, 9 сентября 2019 88
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До конца года во Владимирской области достроят дорогу «Доржево-Катраиха-Выселки»

До конца года во Владимирской области достроят дорогу «Доржево-Катраиха-Выселки»

До конца года во Владимирской области достроят дорогу «Доржево-Катраиха-Выселки». Об этом сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат от Суздальского района Вячеслав Картухин и глава администрации района Алексей Сараев проверили ход работ.

Это будет дорога в щебеночном исполнении протяженностью 5,2 километра, а ее стоимость составит более 80 миллионов рублей. В настоящее время дорога проложена до Катраихи, ведутся земляные работы, вынос коммуникаций, устройство водопропускных труб.

«Для этих населенных пунктов, для жителей это „дорога жизни“. Решение проблемы стоило достаточно больших усилий. И я рад, что на сегодняшний день этот вопрос решается», — подчеркнул Вячеслав Картухин.


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