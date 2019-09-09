Рязанцы поддержали строительство скейт-парка около кинотеатра «Октябрь». Результаты опроса

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Фото: Администрация Рязани
Большинство рязанцев поддержало строительство скейт-парка в сквере у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил
Опрос показал, что идею создания скейт-парка поддержали 2 602 человека, 2 421 проголосовали за восстановление фонтана, 94 человека выбрали цветник, 20 — пункт «другое».
Также опросы провели в районе бывшего кинотеатра и в школах №№59, 62, 72. Там опросили 119 человек. Мнения разделились: 62 человека проголосовали за цветник, 34 — за фонтан, 15 — за скейт-парк, свой вариант — 8 человек.
В частности, жители района предложили организовать здесь детскую площадку.
Помимо этого депутат гордумы Светлана Ворнакова организовала опрос, в котором 48 из 120 человек выбрали скейт-парк, 37- фонтан, 35 — клумбу.
Всего в голосовании поучаствовали 5 376 человек: 2 665 выбрали скейт-парк, 2 496 — фонтан, 191 — цветник и 28 — другое.
Напомним, опрос
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