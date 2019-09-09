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16:20, 9 сентября 2019 292
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Рязанцы поддержали строительство скейт-парка около кинотеатра «Октябрь». Результаты опроса

Рязанцы поддержали строительство скейт-парка около кинотеатра «Октябрь». Результаты опроса

Фото: Администрация Рязани

Большинство рязанцев поддержало строительство скейт-парка в сквере у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Опрос показал, что идею создания скейт-парка поддержали 2 602 человека, 2 421 проголосовали за восстановление фонтана, 94 человека выбрали цветник, 20 — пункт «другое».

Также опросы провели в районе бывшего кинотеатра и в школах №№59, 62, 72. Там опросили 119 человек. Мнения разделились: 62 человека проголосовали за цветник, 34 — за фонтан, 15 — за скейт-парк, свой вариант — 8 человек.

В частности, жители района предложили организовать здесь детскую площадку.

Помимо этого депутат гордумы Светлана Ворнакова организовала опрос, в котором 48 из 120 человек выбрали скейт-парк, 37- фонтан, 35 — клумбу.

Всего в голосовании поучаствовали 5 376 человек: 2 665 выбрали скейт-парк, 2 496 — фонтан, 191 — цветник и 28 — другое.

Напомним, опрос запустили в конце августа.

Ранее стало известно, что и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка около кинотеатра.


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