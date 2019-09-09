Без осадков. Владимирские синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник

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Во вторник, 10 сентября, во Владимирской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер ночью северный, днем юго-западный от одного до шести метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов, днем от 20 до 25 градусов.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.