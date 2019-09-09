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15:01, 9 сентября 2019 225
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Без осадков. Владимирские синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник

Без осадков. Владимирские синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник

Во вторник, 10 сентября, во Владимирской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер ночью северный, днем юго-западный от одного до шести метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов, днем от 20 до 25 градусов.


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