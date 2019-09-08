В понедельник в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды

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Днем в понедельник, 9 сентября, в Рязанской области ожидается до +20, +25 градусов. Об этом сообщила
Ночью и утром местами возможен туман. Порывы ветра могут достигать до 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +7, +12 градусов.
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