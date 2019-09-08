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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы региона после подсчета 0,1% протоколов. Об этом передает «
Корреспондент издания передал из информационного центра ЦИК, что Беглов набирает 83,61% голосов.
Его соперник от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, набирает 11,23% голосов.
За ним следует Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 5,16%.
Отметим, что будучи полпредом президента в ЦФО Беглов неоднократно посещал Рязанскую область во время рабочих поездок.
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