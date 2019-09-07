В Татарстане родители подрались в очереди к педиатру. Видео

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В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка. Видео появилось в группе «ВКонтакте», пишет
На кадрах видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть в коридор из кабинета врача пенсионерку, которая, вероятно, попыталась прорваться к педиатру, хотя ее внук не был прикреплен к этому участку.
За женщину попытались вступиться другие посетительницы, которые просили пропустить к врачу. Но нападавшая продолжала трясти пенсионерку. Тогда к драке подключилась еще одна мать.
Очевидицы просили вмешаться в конфликт мужчин, однако те решили не ввязываться в ситуацию. Инцидент произошел на глазах нескольких детей.
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