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12:19, 7 сентября 2019 332
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В Татарстане родители подрались в очереди к педиатру. Видео

В Татарстане родители подрались в очереди к педиатру. Видео

В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка. Видео появилось в группе «ВКонтакте», пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть в коридор из кабинета врача пенсионерку, которая, вероятно, попыталась прорваться к педиатру, хотя ее внук не был прикреплен к этому участку.

За женщину попытались вступиться другие посетительницы, которые просили пропустить к врачу. Но нападавшая продолжала трясти пенсионерку. Тогда к драке подключилась еще одна мать.

Очевидицы просили вмешаться в конфликт мужчин, однако те решили не ввязываться в ситуацию. Инцидент произошел на глазах нескольких детей.


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