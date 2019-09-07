Путин и Зеленский начали переговоры о прекращении конфликта на востоке Украины

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Фото: Pixabay.com
Путин и Зеленский начали переговоры о прекращении войны на востоке Украины. Об этом сообщил
«Мы договорились с Владимиром Путиным о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», — сказал Зеленский журналистам.
Такая договоренность, по его словам, достигнута во время телефонного разговора с российским президентом, который состоялся в субботу, 7 сентября.
Как отметил Зеленский, обмен заложниками, который произошел в день их разговора можно считать «первым шагом к диалогу».
«Я считаю, что первый этап выполнен. И я, и президент Путин сделали все, что пообещали, сделали все, не меняя по ходу наши договоренности», — добавил он.
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