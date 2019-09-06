Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:29, 6 сентября 2019 114
 0    0

В женской консультации №1 появилось новое оборудование

В женской консультации №1 появилось новое оборудование

В женской консультации №1 появился автоматический анализатор системы гемостаза SYSMEX серии СА-660. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Прибор закупили на средства от родовых сертификатов. Он предназначен для клинических исследований плазмы крови беременных, которые наблюдаются в консультации.

«В оборудовании используются коагуляционные, хромогенные методы и методы иммуноанализа, благодаря которым стали доступны для определения следующие диагностические параметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, фибриноген, тромбиновое время, протеин С, антитромбин, Д-димер, плазминоген, фактор Виллебранда и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор поможет оценить фибринолитическую активность плазмы и редких факторов свертывания.

Фото с сайта регионального минздрава


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Праздник у нас, подарок – вам!

Праздник у нас, подарок – вам!

В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 817
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 934
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 16 417
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 15 711
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:54, 25 августа 2019 15 205
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум