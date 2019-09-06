В женской консультации №1 появилось новое оборудование

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В женской консультации №1 появился автоматический анализатор системы гемостаза SYSMEX серии СА-660. Об этом сообщил
Прибор закупили на средства от родовых сертификатов. Он предназначен для клинических исследований плазмы крови беременных, которые наблюдаются в консультации.
«В оборудовании используются коагуляционные, хромогенные методы и методы иммуноанализа, благодаря которым стали доступны для определения следующие диагностические параметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, фибриноген, тромбиновое время, протеин С, антитромбин, Д-димер, плазминоген, фактор Виллебранда и другие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибор поможет оценить фибринолитическую активность плазмы и редких факторов свертывания.
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