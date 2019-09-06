В Скопинском районе уснувший водитель легковушки разбился вместе с пассажиром

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 6 сентября, в 4:40 на 248-м километре дороги Р-22 «Каспий» Скопинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации 43-летний мужчина за рулем Mercedes, двигаясь из Москвы на Тамбов, был в уставшем состоянии и уснул за рулем.
Легковушка столкнулась с грузовиком МАЗ с прицепом, под управлением 34-летнего жителя Тамбовской области.
На месте ДТП скончались водитель и пассажир легковушки. Водителю грузовика оказали медпомощь.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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