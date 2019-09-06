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10:46, 6 сентября 2019 219
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В Скопинском районе уснувший водитель легковушки разбился вместе с пассажиром

В Скопинском районе уснувший водитель легковушки разбился вместе с пассажиром

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 6 сентября, в 4:40 на 248-м километре дороги Р-22 «Каспий» Скопинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации 43-летний мужчина за рулем Mercedes, двигаясь из Москвы на Тамбов, был в уставшем состоянии и уснул за рулем.

Легковушка столкнулась с грузовиком МАЗ с прицепом, под управлением 34-летнего жителя Тамбовской области.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир легковушки. Водителю грузовика оказали медпомощь.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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