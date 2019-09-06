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В Рязани пенсионер чуть не зарезал родственника во время застолья. Об этом сообщила
В полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что в доме на улице Путевая пожилой отец его супруги угрожал ему убийством.
Полицейские выехали «на адрес» и выяснили, что накануне ссоры мужчины выпивали. Старший за столом сделал родственнику замечание из-за злоупотребления алкоголем. Рязанец ответил, что выпивал не больше собеседника. После этого пенсионер схватил со стола кухонный нож и угрожал убить собутыльника. Потерпевший призвал на помощь страж порядка.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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