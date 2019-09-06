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В Липецкой области столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34. По данным «
Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. В двигатель одного Су-34 попали обломки.
Оба истребителя удалось посадить. Пилоты живы.
У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Истребители принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны.
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