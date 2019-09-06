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12:27, 6 сентября 2019 97
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В кафе на Почтовой у бармена украли кошелек

В кафе на Почтовой у бармена украли кошелек

В кафе на Почтовой у бармена украли кошелек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя пострадавшая, которая рассказала, что у нее пропали семь тысяч.

Полицейские выехали на место и опросили работников кафе. Выяснилось, что в подсобное помещение, в котором лежал кошелек, могут попасть только сотрудники заведения.

В тот день на работу выходила уборщица, которая совсем недавно трудоустроилась. К концу дня она отпросилась домой. По словам девушки, из-за аварии с водопроводом срочно требовалось ее присутствие. Через час после этого бармен собралась в магазин, заглянула в кошелек и заметила пропажу.

Оперативники узнали, что ранее эта 27-летняя рязанка была судима за кражу. Разыскав ее, полицейские установили причастность к хищению. Злоумышленницу задержали.

В отношении уборщицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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