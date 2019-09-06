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В Единый день голосования, 8 сентября, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации. Об этом заявил Игорь Маковский.
Выборы пройдут в 20 субъектах России.
В Курской и Липецкой областях выберут глав субъектов, а в Орловской области пройдут довыборы депутата Госдумы России. В Марий Эл выберут депутатов Госсобрания, в Брянской и Тульской областях — депутатов областных дум. Довыберут региональных депутатов в Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Смоленской, Тверской областях и в Удмуртской Республике.
Во всех регионах пройдут выборы местного уровня, в том числе в трех региональных столицах — Брянске, Туле и Йошкар-Оле изберут органы представительной власти.
С 6 сентября во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введели особый режим работы. Энергетики сформировали перечень избирательных участков, подключенных к сетям филиалов, и проверили схему их электроснабжения.
В общей сложности в день выборов специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать общее электроснабжение 7014 избирательных участков, из которых 4801 подключен непосредственно к сетям компаний, а 2213 подключены через сети ТСО.
Этот процесс будет осуществляться под личным контролем генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.
«Обеспечение надежного электроснабжения помещений избирательных участков и комиссий, другой задействованной в процессе выборов инфраструктуры для нас задача беспрецедентной значимости. По сути речь идет о возможности для жителей 20 регионов страны реализовать одно из важнейших своих конституционных прав. Мы прекрасно понимаем, какая высокая ответственность на нас возложена, поэтому самым тщательным образом провели все подготовительные мероприятия, а в Единый день голосования будем работать в режиме предельной мобилизации», — подчеркнул Игорь Маковский.
Сейчас специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершили внеочередные осмотры электроустановок, от которых будет производиться электроснабжение участков для голосования.
Дополнительно энергетики проверили схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания, проверили техническое состояние и готовность к применению резервных источников электроснабжения, уточнили схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Специалисты составили график круглосуточного дежурства в Единый день голосования оперативного и ремонтного персонала, усилили меры безопасности.
Всего на дежурстве в регионах деятельности компаний в этот день будут находиться 1379 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4345 человек и 1603 единиц техники. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.
«Для обеспечения надежного функционирования энергосистемы на всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Социально значимые потребители при необходимости могут быть запитаны от резервных источников энергоснабжения», — рассказали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Компании определили и отработали дополнительные способы обратной связи с потребителями.
Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: «Россети Центр» по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону
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