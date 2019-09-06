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Тульские силовики во время задержания «закладчика» застрелили женщину. Об этом
Водитель оказал сопротивление и силовики открыли огонь по автомобилю. Водителя ранили, его супруга погибла.
Кроме того, в машине был ребенок. Он не пострадал.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.