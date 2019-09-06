Тридцать два направления спецподготовки в колледжах признали устаревшими

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Прием в колледжи по тридцати двум направлениям признали устаревшими. Набор прекратят в 2021 году,
Среди устаревших направлений — «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник» и другие. Все они, как считают эксперты, не востребованы на рынке труда.
«Некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают, третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах», — рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.