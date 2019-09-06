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Тамбовскую пенсионерку приговорили к девяти годам колонии за убийство сожителя. Об этом
По версии следствия, 28 марта тамбовчанка поссорилась с мужчиной и несколько раз ударила его ножом, после чего легла спать.
«Конфликты в семье происходили регулярно из-за систематического употребления потерпевшим спиртных напитков», — пояснили следователи.
Утром 65-летняя женщина нашла 61-летнего сожителя мертвым и рассказала о случившемся родственникам.
Тамбовчанку признали виновной по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима.
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