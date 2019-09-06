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18:49, 6 сентября 2019 186
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Собянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»

Собянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»

Фото: Ru.wikipedia.org

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету», пишет РИА Новости.

«Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около двух миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще дает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики. Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», — заявил Собянин.


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