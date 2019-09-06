Собянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»

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Фото: Ru.wikipedia.org
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету», пишет
«Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около двух миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще дает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики. Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», — заявил Собянин.
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