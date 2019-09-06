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С начала года рязанцев оштрафовали почти на полтора миллиона за незаконную торговлю, сообщил
Всего к ответственности привлекли 937 нарушителей.
Отметим, для граждан штраф за незаконную торговлю составляет от тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати, для юридических — от тридцати до пятидесяти.
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