Рязанский медцентр оштрафовали за навязчивые звонки

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Фото: Pixabay.com
Рязанский медцентр «М-Клиник» оштрафовали за навязчивые звонки на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на
В июне 2018 года мужчина
«Между тем заявитель своего согласия на получение рекламы не давал и в ходе телефонного разговора выражал недовольство с его содержанием», — отметили антимонопольщики.
В октябре комиссия антимонопольной службы признала виновной «М-клиник» по части 1 статьи 14.3 КоАП.
Не согласившись с вынесенным
6 сентября 2019 года суд отклонил жалобу и оставил решение без изменений.
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