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Фото: Pixabay.com
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. От 80 тысяч рублей в месяц предлагают работникам сфер производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, передает
Высокая зарплата, например, у машинистов бульдозера, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков и прорабов. До 300-400 тысяч рублей платят пилотам и капитанам, а машинистам горных выемочных машин — 200 тысяч.
Ранее компания «Сбербанк страхование жизни» выяснила, что справедливой россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей в месяц.
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