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8:14, 6 сентября 2019 264
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Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Фото: Pixabay.com

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. От 80 тысяч рублей в месяц предлагают работникам сфер производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, передает РИА Новости.

Высокая зарплата, например, у машинистов бульдозера, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков и прорабов. До 300-400 тысяч рублей платят пилотам и капитанам, а машинистам горных выемочных машин — 200 тысяч.

Ранее компания «Сбербанк страхование жизни» выяснила, что справедливой россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей в месяц.


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