«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»

В Москве завершился 12 международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Официальный партнер «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия.

Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что «позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения фестиваля».

По словам представителя «Ростелекома», решение позволило подключаться к бесплатной сети Wi-Fi всем посетителям мероприятия, в том числе иностранным гостям через авторизацию с личных мобильных устройств.

Как рассказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким, компания шестой год подряд предоставляет беспроводной интернет «Спасской башне».

«И снова мы обеспечили традиционно качественную связь без неполадок и сбоев. Техническое решение от „Ростелекома“ позволило подключаться к сети шести тысячам пользователей одновременно и свободно перемещаться по площадке фестиваля, не теряя стабильного соединения. За десять дней праздника гости сгенерировали почти двести гигабайт трафика. Для примера, это около десяти тысяч фотографий или двух суток мобильного видео», — рассказал Дмитрий Ким.

Руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов отметил, что праздник подарил москвичам и их гостям целых десять дней замечательной атмосферы праздника. Для них играли военные оркестры из двенадцати стран, среди которых такие редкие гости, как военные оркестры Китая, Японии и даже КНДР. Были и две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Сотни тысяч зрителей — на трибунах, в сети и телезрители — активно голосовали за лучшие выступления.

«Мы признательны „Ростелекому“ за качественную связь, благодаря которой люди онлайн делились впечатлениями», — подчеркнул Смирнов.

По данным организаторов фестиваля, общее количество его участников превысило 1900 человек, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников. На Красную площадь в составе военно-оркестровых и творческих коллективов вышли свыше 1800 человек. Праздник посетили несколько десятков тысяч зрителей и миллионы посмотрели телевизионную трансляцию.

По данным «Ростелекома», для реализации проекта использовал стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса», которое в соответствии с законодательством, предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка. Клиенты избавлены от капитальных затрат на приобретение и содержание оборудования. Для гостевых пользователей реализована простая идентификация по SMS.