Путин назвал самое красивое место в мире

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Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов. Об этом передает
В рамках Восточного экономического форума глава государства встречается с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
Основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко попросил поддержать местный музей.
«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — заявил Путин.
Президент поддержал идею такого музея в регионе.
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