На гастрофестивале туляков угостят картошкой и кофе

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Фото: Pixabay.com
Туляков угостят картошкой и кофе на гастрофестивале. Его устроят в субботу, 7 сентября, на Крестовоздвиженской площади и улицах Менделеевской и Металлистов,
В шатрах на Крестовоздвиженской площади горожанам предложат чебуреки с картофелем, разные блюда с печеным картофелем и кофе по-тульски. Дегустация продлится с 12:00 до 16:00.
Одновременно с 12:00 до 15:00 часов на улице Менделеевской можно будет попробовать мясные продукты гипермаркета «Зельгрос», чай, пряники, пастилу и кофе со сгущенкой.
На улице Металлистов в 12:00 туляков накормят пирогами и чаем из самовара.
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