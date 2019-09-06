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12:50, 6 сентября 2019 326
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Крышу Торговых рядов в Касимове отремонтируют к ноябрю

Крышу Торговых рядов в Касимове отремонтируют к ноябрю

Фото: Издательство «Пресса»

Крышу Торговых рядов в Касимове отремонтируют к ноябрю. 5 сентября объект осмотрел депутат Госдумы Андрей Красов, пишет издательство «Пресса».

«Сложилась крайне неприятная ситуация. В сентябре прошлого года строители демонтировали кровлю, а чуть позже исчезли, оставив объект без крыши», рассказал Красов.

В июле этого года договор заключили с новой строительной компанией — ООО «НСТ». Как рассказал представитель подрядной организации Игорь Гарут, самые объемные работы по реставрации уже сделали.

«Проведен монтаж колонн. Эти элементы несущей конструкции здания и фасад полностью подготовлены под покраску. Также заменены чердачные перекрытия. Строители приступили к кровельным работам: устанавливают стропильные системы, делают обрешетку. К 29 октября, согласно указанному в контракте сроку, крыша будет возведена на сто процентов, вместе с водостоками и снегозадержателями», — отметил подрядчик.

Позже строители приступят к исполнению второго контракта. На его реализацию выделят 98 миллионов рублей.


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