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Фото: Издательство «Пресса»
Крышу Торговых рядов в Касимове отремонтируют к ноябрю. 5 сентября объект осмотрел депутат Госдумы Андрей Красов, пишет издательство «
«Сложилась крайне неприятная ситуация. В сентябре прошлого года строители демонтировали кровлю, а чуть позже исчезли, оставив объект без крыши», рассказал Красов.
В июле этого года договор заключили с новой строительной компанией — ООО «НСТ». Как рассказал представитель подрядной организации Игорь Гарут, самые объемные работы по реставрации уже сделали.
«Проведен монтаж колонн. Эти элементы несущей конструкции здания и фасад полностью подготовлены под покраску. Также заменены чердачные перекрытия. Строители приступили к кровельным работам: устанавливают стропильные системы, делают обрешетку. К 29 октября, согласно указанному в контракте сроку, крыша будет возведена на сто процентов, вместе с водостоками и снегозадержателями», — отметил подрядчик.
Позже строители приступят к исполнению второго контракта. На его реализацию выделят 98 миллионов рублей.
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