Кораблинский предприниматель не заплатил почти миллион рублей налогов

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Фото: Pixabay.com
Кораблинский предприниматель не заплатил налоги на сумму более 940 тысяч рублей. Об этом сообщили на
По данным следствия, в 2017 году кораблинец продал сельхозпродукции и стройматериалов на сумму более 8,5 миллионов рублей. При этом он не платил налоги.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере»). Расследование продолжается.
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