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13:57, 6 сентября 2019 64
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Из магазина в калужском селе изъяли более 400 литров поддельного алкоголя

Из магазина в калужском селе изъяли более 400 литров поддельного алкоголя

Из магазина в калужском селе Коллонтай изъяли более 400 литров поддельного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В подсобке магазина нашли более сотни наименований алкоголя общим объемом 420 литров.

Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 14.16 КоАП («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») и части 3 статьи 14.17 КоАП («Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Фото калужского УМВД


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