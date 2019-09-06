Гендиректор рязанской стройфирмы задолжал сотрудникам больше пяти миллионов

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В Рязани возбудили дело в отношении гендиректора одной из строительный организаций за невыплату сотрудникам больше пяти миллионов рублей. Об этом сообщила
По данным следствия с апреля по август 2019 года руководитель строительной организации не выплачивал зарплату сотрудникам в полном объеме. Общая задолженность превысила пять миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование продолжается.
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