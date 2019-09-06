Четырехлетний мальчик ушел из дома и потерялся в красноярской тайге

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В четверг, 5 сентбря, в деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края чеытрехлетний мальчик ушел один из дома и потерялся. Об этом
Предварительно, вечером отец собирал грибы в тайге, а мать сидела дома с четырьмя детьми. Женщина оставила двоих детей играть в ограде (старшему из них четыре года) и зашла домой к другим.
«Когда спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти четырехлетнего сына, а его трехлетний брат как смог объяснил, что через огород ушел в расположенный неподалеку лес», — рассказали следователи.
Примерно в полутора километрах от дома семьи нашли следы, предположительно, принадлежащие ребенку.
Отмечается, что соседи характеризуют мать и отца как «заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей».
Поисками ребенка заняты 250 человек.
Фото с
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