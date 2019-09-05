В калужском Воротынске установили первый фонтан

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В поселке Воротынск установили фонтан. Об этом
Фонтан в центральном парке на улице Школьной запустят к 15 сентября. И.о. главы администрации городского поселения Андрей Шакура пояснил, что работы проводили в рамках проекта «Комфортная городская среда». Фонтан стал первым в поселке.
«Помимо строительства фонтана завершены работы первой очереди, в том числе, спланирован участок, вымощены плиткой пешеходные тротуары, подведено электричество и установлены более 30 фонарей для освещения, засеиваются газоны», — сказал он.
В парке также появятся мусорные урны и 20 скамеек.
Кроме того, в поселке благоустраивают сквер «Яблоневый сад» на улице Центральной. Там уже опилили яблони, вымостили дорожки, сделали освещение. Сейчас проводят аукцион на закупку скамеек и ограждения.
Фото с
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