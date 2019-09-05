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10:11, 5 сентября 2019 276
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В Тамбовской области «Киа» врезался в «ВАЗ», пострадали пять человек

В Тамбовской области «Киа» врезался в «ВАЗ», пострадали пять человек

В Уварове Kia Rio врезался в «ВАЗ-217030». Пострадали пять человек, сообщила пресс-служба тамбовского УМВД.

Авария произошла в среду, 4 августа, в 17:44 на улице Луговой у дома №61. За рулем первой машины был мужчина 1990 года рождения. Второй машиной управлял водитель 2001 года рождения.

Травмы получили оба водителя, пассажиры «ВАЗ» 1999 и 1998 годов рождения и женщина 1992 года рождения из Kia. Пострадавших госпитализировали.

Фото с сайта тамбовсокго УМВД


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