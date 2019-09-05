В столовой липецкой школы нашли рис с червями

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Фото: Pixabay.com
В столовой школы №2 Задонска нашли рис с червями. Об этом
В надзорный орган обратилась горожанка. Сотрудники прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора проверили столовую и нашли подтверждение жалобам.
«Услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта липецкой организацией», — уточнили в прокуратуре.
В организации начали проверку.
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