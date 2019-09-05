В пятницу в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и ветер. Прогноз погоды

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В пятницу, 6 сентября, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и ветер до 3-8 метров в секунду. Об этом сообщила
Температура ночью до +7, +12 градусов, днем +20, +25 градусов.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.