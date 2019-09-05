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14:37, 5 сентября 2019 131
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В Калуге проверили два магазина со школьной формой

В Калуге проверили два магазина со школьной формой

В Калуге проверили два магазина со школьной формой. В среду, 4 сентября, «Народный контроль» побывал в «Модном базаре» и Diboni на улице Суворова. О реализации партийного проекта сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Качество вещей проверяли депутат калужского Заксобрания Елена Лошакова, замсекретаря регионального отделения партии — руководитель РИК, депутат гордумы Людмила Сусова, представители Роспотребнадзора и журналисты.

Магазин Diboni принадлежит «Середейской швейной фабрике». На все виды одежды и тканей там предоставили сертификаты и протоколы испытаний. Проверка показала, что форма соответствует всем требованиям.

В «Модном базаре» на некоторых образцах формы был состав ткани без данных о производителе, на других же — состав ткани не указали.

«Детская одежда хранится хаотично, не на всем представленном товаре указан состав, — рассказала Людмила Сусова. —  У тех образцов, где данная информация в наличии, состав вроде бы соответствует требованиям, но достоверность этих данных сомнительна — ни одного сертификата, который бы подтвердил заявленное качество, нам не показали».

По итогам рейда члены комиссии обратятся в Роспотребнадзор для проверки «Модного базара».

О нарушениях в качестве или отсутствии сертификатов на школьную форму можно пожаловаться на горячую линию Роспотребнадзора по телефонам:

  • в будни — 8 (34922) 4-13-12,
  • по выходным — 8 (800) 100 03 12.

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