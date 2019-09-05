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В Брянске перед выборами начали учить волонтеров. Добровольцы будут помогать инвалидам-колясочникам, слепым и слабослышащим избирателям. Об этом
Кроме того, волонтеры изучат правовые основы проведения выборов, чтобы предотвращать возможные нарушения на избирательных участках, и узнают, как эвакуировать людей в экстремальных ситуациях.
Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, жители региона выберут депутатов облдумы седьмого созыва. Также пройдут выборы в большинство районных и городских советов народных депутатов.
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