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16:34, 5 сентября 2019 117
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Рязанцы обратились в полицию из-за вырубки леса в Агропустыни

Рязанцы обратились в полицию из-за вырубки леса в Агропустыни

Рязанцы обратились в полицию из-за вырубки леса в Агропустыни. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам местных жителей, деревья вырубают около недели. «Однако до сих пор не ясно, на каких основаниях ведется вырубка леса. По одной версий, это противопожарная вырубка, по другой — участок приобретен физлицом под застройку», — говорится в сообщении.

Также известно, что на место выезжали стражи порядка.


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