Руководителя тульского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

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Фото: Pixabay.com
Руководителя предприятия в Киреевске оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом
По версии следствия, с 1 июля по 31 декабря 2018 года мужчина не выплачивал 74 работникам зарплату. Долг превысил 5 миллионов 387 тысяч рублей.
На главу предприятия завели уголовное дело по части 1 статьи 145.1 и 2 статьи 145.1 УК («Частичная и полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности»). Во время расследования он выплатил долг.
Суд оштрафовал руководителя организации виновным на 180 тысяч рублей.
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