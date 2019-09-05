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Фото: Pixabay.com
Пьяная жительница Владимира на «Лексусе» врезалась в клумбу и расцарапала лицо автоинспектору. Об этом
Этот случай произошел вечером 17 марта на улице Студеная гора.
«Всячески пытаясь уйти от ответственности, женщина вызвала на место свою подругу и бывшего супруга, утверждала, что не управляла транспортным средством, не подчинялась законным требованиям представителей власти», — уточнили следователи.
Сотрудник ГИБДД проверил запись камеры с ближайшего здания и выяснил, что женщина лжет. Злоумышленница «демонстрировала противоправное поведение и громко возмущалась, требуя ее отпустить». Она дважды ударила автоинспектора по голове и расцарапала ему лицо.
На горожанку завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применении насилия в отношении представителя власти»). Во время следствия она раскаялась и принесла извинения автоинспектору. Уголовное преследование в отношении женщины прекратили. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, ей назначили штраф в 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования и на полтора года лишили водительских «прав».
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