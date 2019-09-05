Музею Победы передали девятый том рязанской книги Памяти

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Фото: Правительство Рязанской области
В среду, 4 сентября, Музею Победы на Поклонной горе передали девятый том книги Памяти Рязанской области с именами фронтовиков из Старожиловского и Сапожковского районов. Об этом
Руководитель представительства области в Москве Наиля Черникова отметила, что издание книг Памяти «важно не только с исторической точки зрения, но и для семей фронтовиков, их потомков».
«Рязанская область свято чтит память бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, и всех тех, кто воевал за свободу и независимость нашей Родины», — сказала она.
За последние годы Музею Победы передали восемь томов книги Памяти с именами фронтовиков, архивными материалами и биографическими справками.
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