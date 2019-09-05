Калужанину, ударившему росгвардейца, вынесли приговор

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Фото: Pixabay.com
Жителю Жукова, ударившему росгвардейца, вынесли приговор. Об этом
Вечером 7 апреля сотрудники Росгвардии задержали машину на улице Ленина. 35-летний мужчина высказал недовольство и ударил росгвардейца кулаком в шею.
Злоумышленника признали виновным по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Калужанина приговорили к пяти месяцам колонии-поселения.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.