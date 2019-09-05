Энергетики отчитались о подготовке сетевого комплекса к сезону максимальных нагрузок

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Энергетики «Россети Центр и Приволжье» реализуют комплекс мероприятий для повышения надежности работы электросетей в отопительный период.
«Все работы выполняются в полном объеме и с опережением большинства плановых показателей», — отметили в сообщении.
В организации рассказали, что на данный момент энергетики отремонтировали более 28,5 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи всех классов напряжения (80% от годового плана), 6735 трансформаторных пунктов (ТП) (85% от годового плана), 33 силовых трансформатора (85% от годового плана) и 373 трансформатора ТП (180% от годового плана), заменили 2491 опорно-стержневой изолятор (94% от годового плана). Для предотвращения отключений воздушных линий (ВЛ) из-за падения деревьев на провода и перекрытия на поросль специалисты компании расчистили трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) на площади 13082 гектаров (80% от годового плана) и расширили их на 150 га (78% от годового плана).
Напомним, всего до холодов энергетики завершат ремонт более 36 тысячи километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 7958 трансформаторных пунктов, расчистят трассы воздушных линий на площади около 16.3 тысячи гектаров и расширят еще 192 гектаров.
«Качественное выполнение „Россети Центр и Приволжье“ всех мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду не только является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, но и в целом способствует повышению надежности электроснабжения потребителей, снижению технологических потерь электроэнергии, повышению эффективности сетевого комплекса», — рассказали в «Россети Центр и Приволжье».
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